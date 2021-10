Hemsö investiert 28 Mio. Euro in Bayern

Hemsö Fastighets AB hat über ein Tochterunternehmen das Pflegeheim „Haus am Wiesenweg“ in Pullach im Isartal erworben. Der Kaufpreis für die Immobilie liegt bei 10 Mio. Euro. Weitere 18 Mio. Euro investieren die Schweden in ein Pflegeheim in Pfronten nahe der österreichischen Grenze.

Das im Jahr 1960 errichtete Pflegeheim in Pullach im oberbayerischen Landkreis München verfügt über 139 Betten, verteilt auf 91 Einzelzimmer und 24 Doppelzimmer. Insgesamt verfügt das Objekt im Wiesenweg 5 über circa 8.500 m² Nutzfläche. Langfristiger Mieter ist die Gemeinnützige Paritätische Altenhilfe GmbH Pullach, ein Mitglied des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Bayern. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von 25 Jahren. Verkäufer ist der Paritätische Wohlfahrtsverband, Landesverband Bayern e.V. Hemsö plant nun unter anderem Sanierungen im Bereich Brandschutz und am Dach im mittleren einstelligen Millionenbereich vorzunehmen.



Bei dem zweiten Pflegeheim in Pfronten handelt es sich um das Haus St. Vinzenz in der Meilinger Straße 14a. Es ist für sechs Jahre an den französischen Pflegeheimbetreiber Korian vermietet und verfügt über 70 Betten.



„Wie eine aktuelle Untersuchung von BulwienGesa kürzlich gezeigt hat, sind derzeit 29 Prozent der rund 15.400 Pflegeheime in Deutschland älter als 40 Jahre. Bei dem enormen Bedarf an Pflegeplätzen muss neben Neubauaktivitäten auch in den zunehmend veralteten Bestand investiert werden und Sanierungsmaßnahmen müssen angestoßen werden, um möglichst viele zeitgemäße Pflegeplätze zu schaffen und zu erhalten“, erläutert Jens Nagel, Geschäftsführer von Hemsö. „Wir bei Hemsö sind einer der wenigen internationalen Investoren in dem Segment, die Objekte auch gezielt auswählen, bei denen umfangreiche Sanierungen notwendig sind“, ergänzt Nagel.