Hemsö investiert 18 Mio. Euro in Brandenburg an der Havel

Hemsö Fastighets AB erwirbt über ein Tochterunternehmen ein Pflegeheim in Brandenburg an der Havel für etwa 18 Mio. Euro. Verkäufer des etwa 18 Millionen Euro teuren Objekts ist ein Immobilieninvestmentfonds, der von Prime Pitch Asset Management B.V., Niederlande, verwaltet wird.

.

Das Pflegeheim an der Neuendorfer Straße 75 verfügt über 124 Betten, verteilt auf 58 Einzelzimmer und 33 Doppelzimmer. Zudem gibt es zehn Wohnungen für Betreutes Wohnen, zwölf Zimmer für Intensivpflege und eine Physiotherapiepraxis. Insgesamt handelt es sich um etwa 7.500 m² Nutzfläche. Betrieben wird das Pflegeheim von der Firma Renafan. Die Mietvertragslaufzeit beträgt 17 Jahre. Mit dem Ankauf erhöht sich der bundesweite Bestand von Hemsö auf 83 Objekte.



Das Gebäude wurde im Jahr 1879 als Kammerspinnerei erbaut und im Jahr 2012 saniert und renoviert. Das mehr als 140 Jahre alte denkmalgeschützte Gebäude ist durch seine lange Historie eine besondere Portfolio-Erweiterung für Hemsö. Durch die behutsame Revitalisierung ist ein zeitgemäßes Pflegeheim entstanden, welches moderne Haus- und Energietechnik nutzt. Nachhaltige Bauelemente wie Natursteinböden und eine Innendämmung aus Holzfaserplatten verschaffen dem Pflegeheim eine moderne Identität.



„In den vergangenen Jahren haben wir unsere Ankaufsstrategie um Bildungseinrichtungen wie Schulen und Fortbildungszentren erweitert, der Ankauf von Pflegeeinrichtungen ist jedoch auch weiterhin unser Kerngeschäft in Deutschland. Wir wollen unser Portfolio möglichst breit aufstellen. Insgesamt verfügt unser Portfolio in Deutschland nunmehr über 72 Objekte im Segment der Altenpflege. Damit verfügt das Unternehmen über circa 6.400 Pflegeplätze und etwa 480 betreute Wohnungen in elf Bundesländern“, erläutert Jens Nagel, Geschäftsführer von Hemsö.