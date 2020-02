Hemsö und Schreven planen gemeinsame Seniorenwohnprojekte

Hemsö geht mit der Scheven Group eine strategische Kooperation zur Entwicklung von Seniorenwohnprojekten ein. Insgesamt wollen beide Unternehmen in dieser Kooperation jährlich acht bis zwölf Projekte mit einem Investitionsvolumen von 100 bis 150 Millionen Euro entwickeln. Neben klassischen Pflegeheimen sollen auch betreute Wohnprojekte im preiswerteren Segment entwickelt werden. Zudem hat das schwedische Unternehmen eine zusätzliche Eigenkapitalzuführung von 1,0 Mrd. SEK sowie eine Erhöhung des Zeichnungsvertrags des Third Swedish National Pension Fund auf 5,0 Mrd. SEK beschlossen.



„Nach dem Erwerb von Bestandsobjekten sind wir in den vergangenen Jahren dazu übergegangen, auch Sanierungen von Bestandsgebäuden zu übernehmen oder in Entwicklung befindliche Objekte im Rahmen von Forward-Deals zu erwerben. Wie bereits angekündigt, wollen wir jetzt auch in Deutschland einen Schwerpunkt unserer Arbeit auf die Entwicklung eigener Seniorenpflege- und Wohnprojekte legen“, erläutert Jens Nagel, Geschäftsführer der Hemsö GmbH. „Um in diesem Segment nachhaltig zu wachsen, freuen wir uns, mit der Scheven Group einen zuverlässigen Partner mit Erfahrung und Ressourcen in der Projektentwicklung und -durchführung gefunden zu haben“, ergänzt Nagel.



Die Scheven Group kann auf einen erfolgreichen Track-Record in der Entwicklung von Seniorenimmobilien zurückgreifen. So wird das Unternehmen neben der Generalplanung und technischen Umsetzung der Projektentwicklungen auch das Sourcing von neuen Projekten und Standortanalysen für Pflegeimmobilien sowie die Erstkonzeption einer möglichen Bebauung von Grundstücken übernehmen. „Hemsö ist ein strategischer und finanzstarker Partner, der im Segment der Seniorenimmobilien bestmöglich vernetzt ist. Unser technisches Know-how wird damit ideal ergänzt“, sagt Burkhard Scheven, gesellschaftsführender Gesellschafter der Scheven Group GmbH.



Neben der Zusammenarbeit mit der Schreven Group haben die Gesellschafter von Hemsö zur Steigerung der Investitionskapazität bei gleichzeitigem Erhalt einer stabilen Kapitalstruktur eine zusätzliche Eigenkapitalspritze in Höhe von 1,0 Mrd. SEK beschlossen. Die Kapitalzuführung soll 2020 erfolgen.



Hemsö bleibt auf Wachstumskurs und ist bestrebt, sich langfristig als ein zuverlässiger und stabiler Immobilienpartner der öffentlichen Hand zu etablieren. Die Nachfrage nach neuen Schulen und Pflegeheimen ist groß und wachsend, was für die Gemeinden hohe Investitionen bedeutet. Um die eigene Stellung an den Finanzmärkten weiter zu festigen und sich für den Fall von schwieriger werdenden Kreditmärkten zu wappnen, hat Hemsö den Zeichnungsvertrag der schwedischen Pensionskasse Third Swedish National Pension Fund von 4,0 Mrd. SEK auf 5,0 Mrd. SEK erhöht. Zudem hat die Firma auch ihre Finanzrichtlinien in Bezug auf ihre Liquiditätsposition angepasst. So muss ihr Schuldendienstdeckungsgrad, d. h. das Verhältnis zwischen der frei verfügbaren Liquidität und den kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten, von nun an mindestens 125 % (bisher 110 %) betragen.



„Hemsö hat mehrere neue Investitionsmöglichkeiten ermittelt. Um eine stabile Finanzlage und einen zuverlässigen Zugang zu Liquidität zu sichern, werden der Firma neues Eigenkapital und Kapital bereitgestellt. Durch die Erhöhung der verfügbaren Liquidität machen wir uns unabhängiger von den Finanzierungsquellen an den Kreditmärkten. Und da die zusätzliche Kapitalzusage von unserem Mehrheitseigentümer, dem Third Swedish National Pension Fund, kommt, verringern wir unsere Abhängigkeit von den Geschäftsbanken, die derzeit den Großteil unserer Kreditzusagen bereitstellen. Wir sorgen dafür, dass Hemsö unabhängig von den Marktbedingungen weiterhin ein stabiler, langfristiger Immobilienpartner der öffentlichen Hand bleibt“, sagt Rutger Källén, stellvertretender CEO und CFO.



„Für den Third Swedish National Pension Fund ist Hemsö eine langfristige Investition, da wir damit eine wertvolle Diversifikation in unserem Anlageportfolio erzielen. Daher unterstützen wir die Firma gern auf ihrem Wachstumskurs – vor allem, wenn die Nachfrage nach kommunaler sozialer Infrastruktur weiterhin erheblich steigt“, sagt Kerstin Hessius, CEO des Third National Swedish National Pension Fund.