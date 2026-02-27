47 Mio. Euro-Projekt
Hemsö feiert Richtfest für neue Oberschule in Rangsdorf
In Rangsdorf nimmt der Neubau der Oberschule sichtbar Gestalt an: Fünf Monate nach der Grundsteinlegung feiert Hemsö gemeinsam mit Bürgermeister Klaus Rocher, Goldbeck sowie Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern Richtfest. Auf dem ehemaligen Bücker-Areal entstehen eine zweizügige Schule, eine Dreifeldsporthalle, ein Sportplatz und ein Jugendclub. Die Gemeinde sieht darin einen wichtigen Meilenstein für ihre Bildungsinfrastruktur.
„Trotz der anspruchsvollen Witterungsbedingungen im Winter konnten wir das Projekt zügig vorantreiben und bereits fünf Monate nach Baubeginn den Rohbau fertigstellen“, sagt Jens Nagel, Geschäftsführer von Hemsö Deutschland. „Die enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rangsdorf und dem ausführenden Unternehmen Goldbeck zeigt, wie verlässlich sich kommunale Bildungsprojekte umsetzen lassen. Mit unserer langjährigen Erfahrung im Schulbau in Skandinavien stärken wir gezielt unser Engagement im deutschen Bildungssektor.“
„Die neue Oberschule ist für die Gemeinde Rangsdorf ein wichtiger Meilenstein und wird unsere Schullandschaft deutlich aufwerten“, sagt Klaus Rocher, Bürgermeister der Gemeinde Rangsdorf.
Hemsö und Goldbeck entwickeln auf dem ehemaligen Bücker-Areal eine zweizügige Oberschule in einem dreigeschossigen Neubau. Ergänzend entsteht eine moderne Dreifeldsporthalle, die sowohl von der Schule als auch von Vereinen genutzt werden kann. Darüber hinaus sind ein Sportplatz sowie ein Jugendclub geplant. Die neue Oberschule umfasst rund 7.850 m² Nutzfläche und bietet Platz für 220 Schülerinnen und Schüler. Die Pläne sehen eine spätere Erweiterung um weitere 110 Schulplätze vor.