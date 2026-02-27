Hemsö feiert Richtfest für neue Oberschule in Rangsdorf

In Rangsdorf nimmt der Neubau der Oberschule sichtbar Gestalt an: Fünf Monate nach der Grundsteinlegung feiert Hemsö gemeinsam mit Bürgermeister Klaus Rocher, Goldbeck sowie Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern Richtfest. Auf dem ehemaligen Bücker-Areal entstehen eine zweizügige Schule, eine Dreifeldsporthalle, ein Sportplatz und ein Jugendclub. Die Gemeinde sieht darin einen wichtigen Meilenstein für ihre Bildungsinfrastruktur.

