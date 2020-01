Hemsö erwirbt Pflegeheim in Piding im Berchtesgadener Land

Das schwedische Unternehmen Hemsö Fastighets AB hat über ein Tochterunternehmen ein Pflegeheim im bayrischen Piding erworben. Das Objekt aus dem Jahr 2004 ist das zweite Objekt, welches Hemsö in Bayern im Bestand hat. Das Seniorenhaus St. Laurentius verfügt über insgesamt 60 Einzelzimmer und 12 Doppelzimmer auf einer Gesamtfläche von rund 3.700 m². Mit dem Betreiber der Vivaldo GmbH hat Hemsö einen neuen 20jährigen Mietvertrag für das Objekt in der Lindenstraße 46 abgeschlossen.

.

Mit diesem Erwerb sowie zwei Pflegeheim-Projektentwicklungen erhöht sich der Bestand an Pflegeheimen von Hemsö im Bundesgebiet auf 58 Objekte. Damit verfügt das Unternehmen über rund 4.600 Pflegeplätze und rund 370 betreute Wohnungen in Deutschland. Das Gesamtportfolio von Hemsö in Deutschland hat einen aktuellen Marktwert von über 850 Millionen Euro.



Transaktionsberater für Hemsö war deren strategischer Partner, die Quadoro Doric Real Estate GmbH.