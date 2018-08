Hemsö erwirbt Pantheon-Portfolio von Patrizia Immobilien

Behörden- und Verwaltungsobjekte des Pantheon Portfolio

Hemsö Fastighets AB hat das Pantheon-Portfolio von der Patrizia Immobilien AG erworben. Es umfasst vier Behördenstandorte in Hessen (Kassel, Hofgeismar, Homberg und Wetzlar) mit einer Gesamtfläche von 22.642 m². Sie werden vorrangig von der Polizei sowie von ähnlich wichtigen Landeseinrichtungen genutzt und sind langfristig an das Land Hessen vermietet. Es handelt sich um einen Teil aus dem ehemaligen Leo II-Portfolio. Der strukturierte Verkaufsprozess für die Patrizia Immobilien AG wurde von Knight Frank im Exklusivmandat gesteuert. Unterstützt wurde Hemsö bei der Transaktion durch die Quadoro Doric Real Estate GmbH (Offenbach/Main). Der Kaufpreis lag im zweistelligen Millionenbereich.

„Wir setzten neben Investments in Pflegeheime verstärkt auf den Ankauf von Immobilien sozialer Infrastruktur wie Bildungs- und Forschungseinrichtungen sowie Rechtswesen- und Behördengebäude“, erläutert Jens Nagel, Geschäftsführer von Hemsö. „Das Pantheon Portfolio passt daher ideal in unsere Ankaufstrategie. Die Objekte zeichnen sich durch langfristige Verträge mit bonitätsstarken Mietern aus“, so Nagel weiter.