Hemsö erwirbt Grundstück bei Berlin

Hemsö Fastighets AB treibt sein Wachstum im Pflegesektor in Deutschland weiter voran. Nachdem das schwedische Unternehmen bereits im September angekündigt hatte, ein Pflegeheim in Büttelborn bei Frankfurt mit 94 Pflegeplätzen, 33 Seniorenwohnungen und einer Tagespflege zu errichten [wir berichteten], wurde nun über ein Tochterunternehmen ein Grundstück in der Fahrenheitstraße im brandenburgischen Kleinmachnow erworben. Auf dem etwa 4.300 m² großen Grundstück plant Hemsö eine weitere komplett hauseigene Projektentwicklung. Entstehen soll ein Objekt im Bereich Altenpflege.

.

„Mit dem Erwerb dieses Grundstücks setzten wir unsere Strategie, Seniorenpflege- und Wohnprojekte nun auch von Grund auf selbst zu planen und zu entwickeln, konsequent fort. In Schweden und Finnland haben wir in dem Bereich bereits enorme Expertise und mehr als 13 Immobilien dieser Art selbst entwickelt“, sagt Jens Nagel, Geschäftsführer für Hemsö Deutschland. „Kleinmachnow ist ein attraktiver Standort, der ideal in unseren Ankauffokus passt. Die Nähe zu Berlin und Potsdam, die gewachsenen Strukturen der brandenburgischen Gemeinde selbst sowie die sozioökonomischen Faktoren haben zur Kaufentscheidung geführt. Beim Ankauf von Grundstücken suchen wir nach ähnlichen Lagen wie bei Bestandsobjekten: Standorte mit wirtschaftlichem und demografischem Wachstum – das sind in der Regel Ballungsräume mit guter Infrastruktur, nur in Ausnahmefällen ländliche Regionen.“