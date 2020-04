Hemsö sichert sich Wiesbadener Ausbildungszentrum für 67 Millionen Euro

Hemsö Fastighets AB hat über ein Tochterunternehmen ein Ausbildungszentrum im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel erworben. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei 67 Millionen Euro. Verkäufer der Immobilie mit rund 13.000 m² Bruttogrundfläche ist die zur Graw Gruppe gehörende ImmoRaising AG, die das gesamte als Büro genutzte Objekt im vergangenen Jahr umgebaut und umfangreich modernisiert hat. Das gesamte Gebäude ist für 15 Jahre an eine Bundesbehörde vermietet.

„Bereits im Jahr 2017 haben wir damit begonnen, neben dem Segment der Pflege- und Seniorenimmobilien auch in andere Immobilien sozialer Infrastruktur, besonders im Bereich Bildungseinrichtungen, Rechtswesen oder Behörden, zu investieren [Hemsö setzt künftig auf Bildungsimmobilien]. Der aktuelle Ankauf des Ausbildungszentrums in Wiesbaden setzt diese Strategie kontinuierlich fort“, sagt Jens Nagel, Geschäftsführer der Hemsö GmbH. „Trotz der aktuellen Herausforderungen bedingt durch die Corona-Krise wollen wir an unseren für das Jahr 2020 gesteckten Expansionszielen festhalten“, ergänzt Nagel.



Hemsös Gesamtportfolio mit 60 Objekten und Grundstücken in Deutschland hat mit diesem Erwerb einen aktuellen Marktwert von rund 910 Millionen Euro. Transaktionsberater für das schwedische Unternehmen war deren strategischer Partner, die Quadoro Real Estate GmbH.