Hempel Metallurgical zieht in die Düsseldorfer Airport City

AOF II

©

Die Hempel Metallurgical GmbH wird im September 2018 in den Neubau AOF II der Barmenia Versicherung ziehen und eröffnet damit den ersten Standort in Düsseldorf. Das Unternehmen für Rohstoffe in der Stahl- und Gießereiindustrie hat einen Mietvertrag über fünf Jahre für rund 150 m² in der Klaus-Bungert-Straße 5a abgeschlossen. Beratend zur Seite stand dem neuen Mieter dabei Savills.

.

„Auch weiterhin bleibt die Airport City einer der gefragtesten Standorte im Norden Düsseldorfs. Ausschlaggebend ist hierfür unter anderem die direkte Nähe zum internationalen Flughafen Düsseldorf“, so Sebastian Renke, Associate Director und Teamleader Office Agency bei Savills in Düsseldorf. „Insbesondere für Nutzer mit internationalem Netzwerk wie Hempel Metallurgical ist dies von Vorteil.“