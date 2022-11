Neuer Mieter für die Rathaus Galerie Essen: In das Einkaufszentrum in prominenter Lage in der Essener City zieht eine Filiale der niederländischen Warenhauskette Hema. Die Eröffnung des neuen Geschäfts mit einer Verkaufsfläche von rund 580 m² ist für Januar 2023 geplant.

Fotos: HBB, Rathaus Galerie Essen



[…]