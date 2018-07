Die niederländische Warenhauskette Hema eröffnet nun die 15. Filiale in Deutschland mitten in Bonn. Hema hat in der Wenzelgasse 1 die bisher von H&M genutzte und ca. 500 m² große Ladenfläche gemietet. Die Mietfläche erstreckt sich über drei Etagen und ist zum Bonner Marktplatz gerichtet. Die Eröffnung ist zum dritten Quartal 2018 geplant. Beratend und vermittelnd tätig war Engel & Völkers Commercial Bonn.

