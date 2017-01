Helvetica Property unterfüttert neuen Fonds mit Objekt in St. Gallen

Die Immobilienfonds- und Asset-Management-Gesellschaft Helvetica Property Investors hat ihren 2016 aufgelegten Immobilienfonds Helvetica Swiss Commercial (HSC) um ein qualitatives Objekt aufgestockt: Die Schweizer erhielten den Zuschlag für ein fest vermietetes Bürogebäude in zentraler Lage von St. Gallen. Sie legten dafür 16 Millionen CHF, umgerechnet ca. 14,9 Millionen Euro, auf den Tisch. Die Bruttorendite der Akquisition wird mit 6,2 Prozent angegeben.

.

Der Fonds hatte bereits Ende letzten Jahres drei Liegenschaften im Großraum Zürich mit einer Werthaftigkeit von insgesamt 84 Millionen CHF (78,2 Millionen Euro) erworben – zusammen mit der jüngsten Transaktion präsentiert sich der Fonds damit quasi voll investiert. Für die Bruttorendite haben die Eidgenossen einen Mittelwert von 5,8 Prozent errechnet.



Da für alle bis dato erworbenen Objekte langfristige, gesicherte Mietverträge vorliegen – der Komplex in St. Gallen ist für fünf Jahre mit einem Mietzins leicht unter Marktniveau gebunden, für den Hauptmieter wurde eine Prolongierungs-Option über 2021 hinaus festgeschrieben – kalkulieren die Schweizer für 2017 insgesamt mit Mieteinnahmen von 5,8 Millionen CHF (5,4 Millionen Euro). Der Fonds avisiert Ausschüttungen wie geplant zum Jahresende. Gleichzeitig erwägt die Fondsleitung „aufgrund der weiterhin attraktiven Pipeline von Anlageobjekten bereits für die kommenden Monate eine erste Kapitalerhöhung.“



HSC richtet sein Augenmerk ohne Ausnahme auf Objekte in wirtschaftlich prosperierenden Regionen der deutschen und französischen Schweiz, in die dann direkt investiert wird. Dabei soll ein gefächertes Portfolio mit divergenten Kennziffern (Regionen, Nutzungsarten, Objektgröße, Mietermelange) angestrebt werden. Alles unter der Maßgabe einer „angemessenen“ Cash-Flow-Rendite und einer „mindestens stabilen Wertentwicklung.“ Der Schweizer Immobilienfondsmarkt ist derzeit mit einer Durchschnittsprämie von über 30 Prozent bewertet. Darin spiegelt sich die große Nachfrage der Investoren nach einer positiven Rendite und stabilen Wertentwicklung. Neue Immobilienfonds wie der Swiss Commercial Fonds sind laut Helvetica Property Investors damit eine attraktive Anlagemöglichkeit für qualifizierte Anleger.