Helsing plant Drohnenfabrik in Hallbergmoos

Im Umland von München plant das deutsche Rüstungs-Start-up Helsing einen neuen Produktionsstandort: In Hallbergmoos wurden große Flächen für eine Drohnenfabrik gesichert. Auf der Senderwiese soll ein Technologie-Hub mit mehreren hundert Arbeitsplätzen entstehen.

.

Das auf Verteidigungstechnologie spezialisierte Unternehmen Helsing treibt den Aufbau eines neuen Standorts im Münchner Norden voran. In Hallbergmoos (Landkreis Freising) hat sich das Unternehmen umfangreiche Grundstücksflächen südlich der Grünecker Straße gesichert, um dort eine Produktionsstätte für Drohnen sowie einen Technologie-Hub zu entwickeln. Der Gemeinderat hatte hierfür extra den Flächennutzungsplan geändert.



Das Gesamtareal umfasst rund 350.000 m², wovon zunächst etwa 120.000 m² erschlossen werden sollen. Perspektivisch ist eine Erweiterung vorgesehen, unter anderem für Zulieferbetriebe. Intern wird mit mehreren hundert Arbeitsplätzen gerechnet. Geplant ist zunächst der Bau einer hochautomatisierten Produktionsanlage für Verteidigungsgüter. In einem weiteren Schritt wird der Produktionsstandort durch einen Technologiehub für Forschung und Entwicklung ergänzt.



Die geplante Ansiedlung steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Parallel laufen politische Abstimmungen auf Landesebene. Vertreter der bayerischen Staatsregierung bewerten das Projekt als strategisch bedeutsam für den Industrie- und Technologiestandort. Laut eines Berichts von Merkur fiel die Entscheidung nach bundesweiter Suche auf Hallbergmoos, weil die Gemeinde über viele Jahrzehnte Erfahrung in der Gewerbeflächenentwicklung, unter anderem auch im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, aufweist. Denn auch Eurofighter-Jagdflugzeuge sind hier beheimatet.



Mit der Investition würde in der Region ein neuer Schwerpunkt für KI-basierte Verteidigungstechnologie entstehen. Neben der Produktion könnten dort künftig auch Entwicklungs- und Innovationsaktivitäten gebündelt werden. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) begrüßt die Entscheidung. Helsing sei ein hochinnovatives Unternehmen. Gegenüber der Presse betonte er, dass es jetzt wichtig sei, die Ansiedlung gut zu begleiten, denn gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten seien zukunftsorientierte Arbeitsplätze wichtig.