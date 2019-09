Helmut Schüchl verlässt Knight Frank

Helmut Schüchl

© Knight Frank

Helmut Schüchl (53), geschäftsführender Gesellschafter der Knight Frank GmbH & Co. KG, verlässt nach 12 Jahren die Immobilienberatungsgesellschaft zum 31. Oktober 2019, um sich einer neuen unternehmerischen Herausforderung im Bereich Development/Investment-Management zu stellen. „Es war mir eine Freude, das unabhängige Immobilienberatungsunternehmen mitzugründen und am Standort München langfristig zu etablieren. Mit den beiden Geschäftsführern Daniel Czibulas und Dieter Mendl sowie dem Prokuristen Thorsten Kraus bleibt die Führungsstruktur von Knight Frank München unverändert“, kommentiert Helmut Schüchl. Das Trio steht für Kontinuität bei Bestands- und Neukunden und wird gemeinsam mit Knight Frank London die zukünftige Ausrichtung weiter vorantreiben.

.

„Helmut Schüchl hat seit der Gründung von Knight Frank München entscheidend zum Geschäftswachstum beigetragen“, sagt Andrew Sim, Head of Europe, Knight Frank London.



Schüchl war Gründungsgesellschafter der Knight Frank Munich GmbH & Co. KG im Jahr 2007 und hat die Immobilienberatungsgesellschaft in München in den Bereichen Investment und Vermietung etabliert und ausgebaut. Im Zuge seines Ausscheidens veräußert er seinen 20 Prozent-Anteil an Knight Frank London, die nunmehr im Besitz aller Anteile sind.