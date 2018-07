Helma Eigenheimbau zahlt 1,40 Euro Dividende

Die Hauptversammlung hat grünes Licht gegeben: Demnach zahl die Helma Eigenheimbau AG für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende von 1,40 Euro je Aktie, was einer satten Erhöhung um 27 % entspricht.

Alle weiteren Tagesordnungspunkte wurden ebenfalls mit großer Mehrheit verabschiedet.

.

So wurde der Unternehmensgründer und größte Aktionär der Helma Eigenheimbau AG Karl-Heinz Maerzke in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. Sein Amt als Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft hatte Herr Maerzke mit Wirkung zum Ablauf der heutigen Hauptversammlung aus Altersgründen niedergelegt. In seiner anschließenden Sitzung hat der Aufsichtsrat Herrn Karl-Heinz Maerzke zum Vorsitzenden und Herrn Sven Aßmann zum stellvertretenden Vorsitzenden des Gremiums gewählt.



Ferner hatte der Aufsichtsrat bereits am 12. April 2018 beschlossen, Gerrit Janssen, seit dem 01. Juli 2009 Finanzvorstand mit Wirkung zum 06. Juli 2018 zum Vorstandsvorsitzenden zu ernennen. Am heutigen Tag wurde darüber hinaus der Vertrag von Janssen vorzeitig um weitere drei Jahre bis zum 30. Juni 2022 verlängert.