Helma Eigenheimbau steigert Ergebnis

Die Helma Eigenheimbau AG hat heute ihren Halbjahresbericht 2018 veröffentlicht und berichtet darin über einen signifikanten Ergebnisanstieg. Ausgehend von im Berichtszeitraum erwirtschafteten Konzern-Umsatzerlösen von 96,6 Mio. Euro (H1 2017: 110,1 Mio. Euro) konnte das Halbjahresergebnis vor Steuern (EBT) auf 7,0 Mio. Euro (H1 2017: 5,7 Mio. Euro) gesteigert werden. Nach Abzug der Ertragsteuern sowie der Ergebnisanteile anderer Gesellschafter verbleibt ein Konzernergebnis nach Anteilen Fremder von 4,9 Mio. Euro (H1 2017: 4,0 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich entsprechend von 1,00 Euro auf 1,23 Euro. Dies entspricht einem Plus von 23 %. Ursächlich für die trotz rückläufiger Umsatzerlöse erreichte Ergebnissteigerung ist eine höhere erzielte Marge bei einer Vielzahl von Bauträgerprojekten. Wie in den Vorjahren wird der Konzern auch in 2018 witterungs- und projektbedingt einen Großteil des Jahresergebnisses in der zweiten Jahreshälfte erwirtschaften.

.

Prognose bestätigt

Mit Blick auf die bestehende Projektpipeline und die erfreuliche Margenentwicklung im ersten Halbjahr 2018 bestätigt der Vorstand seine für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 abgegebene Prognose. Diese sieht bei zweistellig prozentualen Steigerungsraten für das Geschäftsjahr 2018 ein Konzern-EBT in einer Bandbreite von 21,0-22,5 Mio. Euro und für 2019 von 23,5 - 26,0 Mio. Euro vor.