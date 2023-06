Helma Eigenheimbau kündigt roten Zahlen an

Helma Eigenheimbau kommt nicht aus den Turbulenzen raus: Angesichts der schwierigen Marktlage und der anhaltenden Kaufzurückhaltung muss der Konzern seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023 korrigieren und kündigt ein rotes Ergebnis an. Die Aktie ging direkt auf Talfahrt.

Nachdem Helma im Mai schon die Dividende von 0,40 Euro gestrichen hat, muss nun durch die Marktlage, die gesamte Prognose angepasst werden. Basierend auf der Marktentwicklung in der ersten Jahreshälfte 2023 hat das Unternehmen die Markteinschätzung für die kommenden Monate nunmehr nach unten revidiert und geht für die zweite Jahreshälfte nicht mehr von einer wesentlichen Stärkung der Nachfrage aus. Infolgedessen erwartet der Vorstand für 2023 auf Gesamtjahressicht nun Umsatzerlöse in der Bandbreite von 220 Mio. bis 260 Mio. Euro bei einem negativen Ergebnis.



Eine detaillierte Darstellung der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2023 sowie des Fortgangs der strategischen Adjustierung des Konzerns wird mit Veröffentlichung des Halbjahresberichts am 10. August bekanntgegeben.