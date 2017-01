Helma Eigenheimbau bilanziert gedämpften Auftragseingang

Auf die Verschärfung der Energieeinsparverordnung und die verspätete Bekanntgabe der präzisen Fördermöglichkeiten für das KfW-Effizienzhaus 55 führt die Helma Eigenheimbau AG ihren rückläufigen Auftragseingang im abgelaufenen Jahr zurück: Das Auftragsvolumen fiel um 12,1 Millionen Euro auf 99,0 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte die Gesellschaft noch ein Plus von 36 Prozent bilanziert. Die besonders in der ersten Jahreshälfte verhaltene Nachfrage im Baudienstleistungsgeschäft konnte durch zwei folgende starke Quartale nicht aufgefangen werden.

Die im Bauträgergeschäft verankerten Töchter der AG konnte dagegen den Wachstumstrend der letzten Jahre fortschreiben: Der Auftragseingang der Helma Wohnungsbau GmbH kletterte in 2016 um rund neun Prozent von 138,6 auf 150, 8 Millionen Euro. Der Fokus lag erneut auf den Metropolregionen Berlin/Brandenburg, Hamburg, Hannover, München und, neu auf Leipzig.



Das höchste Vertriebsergebnis bilanzierte die Helma Ferienimmobilien GmbH mit einem von 19,6 auf 37,0 Millionen Euro gestiegenen Auftragsvolumen, was einem Zuwachs von 89 Prozent Plus entspricht. Hier haben sich vor allem die guten Resultate des Projekts Ostseeressort Olpenitz niedergeschlagen.

Zum voraussichtlichen Starttermin am 1. März 2017 will die Helma Eigenheimbau AG in das neue KMU Segment der Deutschen Börse wechseln, das den Zugang zu Investoren und Wachstumskapital für kleine und mittlere Unternehmen verbessern will.