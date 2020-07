Die Hellmann Worldwide Logistics Road & Rail GmbH & Co. KG hat in der Geltestraße 11 in Kabelsketal ca. 2.000 m² Lagerfläche angemietet. Das Transport- und Logistikunternehmen mit Hauptsitz in Osnabrück hat die Flächen in der zwischen Leipzig und Halle / Saale gelegenen Gemeinde bereits im Mai 2020 bezogen. Vermieter…

[…]