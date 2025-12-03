Helix Alpha benennt vier Experten in zentraler Governance-Funktion

Die frisch gegründete Fondsboutique Helix Alpha [wir berichteten] beruft vier renommierte Beiratsmitglieder. Mit ihrer interdisziplinären und internationalen Expertise sollen sie die strategischen Kompetenzen des Unternehmens an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Immobilien und Investment-Management stärken, um das Unternehmen beim Aufbau eines diversifizierten Portfolios in führenden Life-Science-Clustern in ganz Europa zu unterstützen.

.

Der Fachbeirat besteht aus:

Prof. Dr. Thomas Glatte – Vorsitzender des Fachbeirats, Vorstandsvorsitzender der Familienheim Rhein-Neckar sowie Professor für Immobilienwirtschaft mit rund 20 Jahren Erfahrung als Director Global Real Estate bei BASF bringt ein tiefes Life-Science-Nutzerverständnis ein. Durch seine vorherige Aufgabe bei der BASF-Pensionskasse versteht er zudem die Anforderungen institutioneller Investoren.



Dr. Inez de Greef – Unternehmerin im Life-Science-Sektor, Managing Partner 3D-PharmXchange und CEO des Biotechnologieunternehmens Treeway. Sie bringt umfassende Erfahrung in Forschung, Drug Development und wissenschaftsbasierter Innovation ein. Dies ist grundlegend, um die nachhaltige Qualität von Standorten und Mietern bewerten zu können.



Dr. Thomas Diefenthal – Geschäftsführer des BioPark Regensburg, einer der führenden Life-Science-Parks Deutschlands und langjähriger Vizepräsident des Bundesverbands Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren in Berlin. Er ist nicht nur bestens mit den europäischen Life-Science-Parks und -Clustern vertraut, sondern zeigt zudem ein tiefes Verständnis für die Entwicklungen des Sektors.



Prof. Dr. Andreas Pfnür – Leiter Fachgebiet Immobilienwirtschaft und Baubetriebswirtschaftslehre an der TU Darmstadt, führender Immobilienökonom mit Fokus auf Corporate Real Estate und insbesondere Life Science Real Estate rundet das Gremium mit wissenschaftlicher Exzellenz und besten Kontakten zu erstklassigen Pharmaunternehmen ab.



Die Mitglieder sind nicht nur beratend tätig, sondern fest in die Governance-Struktur eingebunden: Als stimmberechtigter Teil des „Investment & Risk Committee“ wirkt der Beirat an der Investment Policy und zentralen Investitionsentscheidungen mit und sichert so eine fachlich tiefe Prüfung aller Ankäufe und Portfolios. Diese Struktur stärkt den Anspruch von Helix Alpha, die junge, komplexe Assetklasse Life Science Real Estate ganzheitlich zu betrachten – technisch, wissenschaftlich, regulatorisch und strategisch.



„Wir investieren nicht in Gebäude – wir investieren in komplexe Ökosysteme“, so Martin Eberhardt FRICS, Gründer und CEO von Helix Alpha. „Dazu braucht es ein tiefes Verständnis für den Life-Science-Sektor, seine Nutzerbedürfnisse sowie Standort- und regulatorischen Anforderungen. Genau diese Expertise ergänzt der Fachbeirat – und sie ist entscheidend für eine nachhaltige Performance in dieser jungen und komplexen Assetklasse.“