Helios baut 70.000 m² großes Logistikzentrum am Flughafen Wien

Der Immobilienentwickler Helios Real Estate errichtet am Flughafen Wien ein 70.000 m² großes Logistikzentrum. Der Neubau wird auf einem rund 213.000 m² großen Grundstück entstehen, dass der Entwickler jetzt gekauft hat.

.

Nahe dem Flughafen Wien-Schwechat beabsichtigt Helios Real Estat auf einem 213.000 m² großem Grundstück ein weiteres Logistikzentrum zu errichten. Die Nutzfläche von rund 70.000 m² verteilt sich auf mehrere Gebäude. Airport-Vorstand Günther Ofner unterzeichnete noch vor Weihnachten den entsprechenden Kaufvertrag.



„Der Bedarf an Logistik- und Gewerbeflächen im Flughafenbereich ist durch die Störung der globalen Logistikströme während der COVID-19-Pandemie enorm gestiegen. Nur durch die Aufrechterhaltung der Luftfrachtflüge konnte die Versorgung mit kritischen Gesundheitsgütern und für die gesamte Produktion aufrechterhalten werden, ohne diese essentielle Versorgungskette wären wohl große Teile der Wirtschaft stillgestanden. Die Neuordnung der globalen Logistik hat zu zahlreichen neuen Ansiedlungsprojekten in der Airport-Region geführt, insgesamt wurden 37 Hektar Industriegebiet vergeben bzw. verbaut“, erklärt Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.



Für Helios Real Estate ist die Anbindung an den Flughafen in Schwechat ideal. “Der Flughafen Wien mit seiner direkten Anbindung an die Autobahn und damit an globale und lokale Lieferketten ist für uns in der Entwicklung und für unsere Mieter im Betrieb ein absoluter Top-Standort in Österreich. Es freut uns sehr, dass es uns möglich war, hier diese Entwicklungsoption wahrzunehmen und eine der größten verbleibenden Flächen in dieser Region zu erwerben”, so Christoph Traunig, Europa-Chef von Helios Real Estate.