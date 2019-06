FAP Group gewinnt Helena Brunner als Senior Project Managerin

Helena Brunner

© Thomas Hedrich/FotostudioCharlottenburg Hedrich.Mattescheck.GbR

Die FAP Group hat mit Helena Brunner eine neue Senior Project Managerin gewinnen können. Brunner verfügt über umfassende Erfahrungen im Bereich der klassischen und alternativen Immobilienfinanzierung. Nach einer klassischen Bankenkarriere war sie zuletzt als Head of Risk bei der Internetplattform Zinsbaustein.de tätig.

.

„Ich freue mich über eine hochkompetente Verstärkung unseres Teams. In ihren bisherigen Stationen, u.a. bei der BerlinHyp, hat Helena Brunner eine große Themenpalette im Bereich der Immobilienfinanzierung abdecken können. Mit ihr gewinnen wir eine versierte Analytikerin und Strategin für traditionelle und alternative Immobilienfinanzierungen. Ihre praktische Erfahrung als Projektfinanziererin und ihre detaillierten Kenntnisse der nationalen und internationalen Immobilienmärkte, sind eine ideale Ergänzung für die FAP-Group insbesondere im Hinblick auf unsere auch international ständig wachsenden Aktivitäten. Im Zeitalter der Digitalisierung und Internationalisierung sind Digitalkompetenz und ein internationaler Blick über den nationalen Tellerrand hinaus unerlässlich. Es reicht nicht mehr, nur mit der Zeit zu gehen. Mit Helena Brunner begrüßen wir eine auch in den modernen Informationstechnologien bewanderte Kollegin, die das internationale Wachstum der FAP-Group in einem sich digitalisierenden Immobilienkosmos engagiert vorantreiben wird“, so Axel Komorowski, Managing Director der FAP Group.