Helen Gurfel treibt Nachhaltigkeit und Innovation bei CBRE GI voran

CBRE Global Investors hat Helen Gurfel zur Head of Global Sustainability and Innovation ernannt. Mit der neu geschaffenen Position unterstreicht das Unternehmen seine Verpflichtung zur Nachhaltigkeit und Innovation im Immobilien-Investment-Management. Helen Gurfel wird Vorstandsmitglied bei CBRE Global Investors.

Helen Gurfel wird die Nachhaltigkeitsstrategie von CBRE Global Investors, die Anfang des Jahres als Sustainability Vision vorgestellt wurden, maßgeblich vorantreiben und dafür sorgen, dass deren Inhalte auch in sich schnell verändernden Märkten wegweisend sind. Sie arbeitet eng mit den globalen Teams zusammen, von der Produktkonzeption über die Kapitalbeschaffung bis hin zu Strategien und Konzepten auf Objektebene.



Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Immobilienwirtschaft weist Helen Gurfel eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und Umsetzung effektiver ESG- und Venture-Investment-Strategien auf. Sie tritt regelmäßig als Referentin zur Wirtschaftlichkeit von Nachhaltigkeit auf und setzt sich schon lange für Fortschritte bei Umweltstandards in der Immobilienwirtschaft ein.



„Wir freuen uns sehr, Helen Gurfel als Head of Global Sustainability and Innovation bei uns begrüßen zu können. Sie ist eine Koryphäe auf diesem Gebiet und bringt tiefes Verständnis für unsere strategischen Ambitionen mit, Marktführer für innovative und nachhaltige Immobilien-Investment-Konzepte zu sein“, sagt Chuck Leitner, CEO von CBRE Global Investors. „In Zeiten von Unsicherheit und ständiger Veränderung wollen wir unseren Kunden und Partnern dabei helfen, den Wandel richtig einzuordnen und zu verstehen. Mit Fachleuten wie Helen können wir die enormen Möglichkeiten im Immobiliensektor ausschöpfen und sinnhafte und zugleich lohnende Investitionen tätigen.“



Helen Gurfel arbeitete zuvor als Managing Director für Lenx, die Venture Gruppe der Lennar Corporation, und entwickelte dort die Venture-Capital-Investment-Strategie des Unternehmens. Als Leiterin des Urban Land Institute Greenprint Center for Building Performance arbeitete sie mit 40 Immobilieneigentümern, Investoren und Partnern aus aller Welt daran, Renditen durch ESG-Datenanalysen, Benchmarking und Best Practices zu verbessern. Sie startete ihre Karriere bei PwC bevor sie zu GE Capital wechselte und dort die globale ESG-Vision und -Strategie aufsetzte und die Energie-Venture-Gruppe des Unternehmens bei Investitionen beriet.



Helen Gurfel besitzt einen Bachelor of Science von der Columbia University, einen Master of Arts in International Studies von der University of Pennsylvania und einen MBA der Wharton School of Business. Sie ist Mitglied des Technologie- und Immobilienrats des ULI und im Vorstand der Columbia Engineering Alumni Association tätig.