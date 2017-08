Helaba kauft Mainblick in Offenbach

Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen hält am Standort Offenbach fest und verlegt ihren Verwaltungsstandort, der sich derzeit im Omega-Haus am Offenbacher Kaiserlei befindet, in den Mainpark. Im Rahmen eines Stay-or-Leave-Prozesses, der von Colliers International begleitet wurde, hat sich das Finanzinstituts für einen Umzug entschieden und als Eigennutzer rund 27.500 m² Bürofläche in der Kaiserleistraße 29-35 angekauft. Der sogenannte Mainblick steht seit Anfang 2016 - seit dem Auszug des französischen Kraftwerksspezialisten Areva - leer und wird nun umfassend für die rund 1.600 Mitarbeiter der Helaba saniert. Nach aktuellem Planungsstand soll der Umbau rund zwei Jahre in Anspruch nehmen. Laut Branchenkreisen soll der Kaufpreis für den in den 1990er Jahren errichteten Komplex bei rund 53 Mio. Euro gelegen haben.

