Helaba stellt Trei 42 Mio. Euro zur Verfügung

Die Helaba hat der Trei Real Estate GmbH ein unbesichertes Darlehen im Volumen von 42 Mio. Euro und mit einer Laufzeit von vier Jahren zur Verfügung gestellt. Der Kredit enthält sowohl Elemente einer Unternehmens- als auch einer Immobilienfinanzierung. Es handelt sich um eine innovative Finanzierungsstruktur, die die Trei in ähnlicher Form erstmals Ende 2019 umgesetzt hat. Die Trei will mit den Fremdmitteln ihren Wachstumskurs finanzieren und langfristig eine Fremdkapitalquote von 50 Prozent erreichen.

.

„Das Darlehen ist eine direkte Finanzierung, die die Trei Real Estate GmbH in ihrer Bilanz hält, die aber auf den Cash-Flows von zehn Vendo Parks in Polen basiert. Die ausgewählten Vendo Parks wurden in den letzten zwei Jahren fertiggestellt und eröffnet und sind frei von grundpfandrechtlichen Belastungen. Das Konzept für den Finanzierungsdeal wurde im vergangenen Jahr gemeinsam mit der Helaba erstellt“, führt Matthias Schultz, CFO der Trei Real Estate, aus. Insgesamt hält die Trei ein Portfolio von 28 Vendo Parks, davon 18 in Polen. Im August wurde das 18. Fachmarktzentrum unter der Marke in Solec Kujawski eröffnet [wir berichteten].



Perspektivisch bringt der Kredit ddas Unternehmen Ziel näher, ihren Verschuldungsgrad langfristig deutlich zu steigern. „Die Finanzierung ist Teil unserer langfristigen Entwicklungsstrategie. Unser mittelfristiges Ziel sind 50 Prozent in Bezug auf das Gesamtportfolio. Mit dem freigesetzten Kapital möchten wir unsere Entwicklungsaktivitäten in Polen und Deutschland fortsetzen", erklärt Pepijn Morshuis, CEO der Trei Real Estate.