Die Helaba spendet 150.000 Euro an karitative Einrichtungen in Hessen, Thüringen und Nordrhein-Westfalen an wohltätige Organisationen.

.

„Als Landesbank kümmern wir uns seit jeher um soziale und gesellschaftliche Belange vor unserer Haustür. Deshalb unterstützen wir in diesem Jahr erneut wohltätige Organisationen in Hessen, Thüringen und Nordrhein-Westfalen“, sagte der stellvertretende Helaba-Vorstandsvorsitzende Thomas Groß heute bei der Spendenübergabe im Main Tower in Frankfurt. „Diese Organisationen werden getragen vom unermüdlichen Engagement ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Durch unsere Spende möchten wir deren Arbeit würdigen und unterstützen.“



In Hessen gehen jeweils 12.500 Euro an die Hessische Polizeistiftung, die Frankfurter Tafel, Omnibus – Die Freiwilligenagentur im Werra-Meißner-Kreis und Kleine Helden, das Kinder- und Jugendhospiz Osthessen. In NRW gehen jeweils 12.500 Euro an den Förderverein Kinderhospiz Gelsenkirchen e. V. Arche Noah, den Freundeskreis TrebeCafé Düsseldorf e.V., die KiD-Facheinrichtung Düsseldorf und die Piepmeyer-Stiftung Münster. In Thüringen gehen jeweils 12.500 Euro an das Frauenhaus Saalfeld-Rudolstadt, das Frauenhaus Gotha, das Familienzentrum Nordhausen und den Kinder- und Jugendschutzdienst „Strohhalm“ Jena.