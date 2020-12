Helaba sammelt 100 Mio. für HI-Real Estate-Private Debt-Multi Manager-Fonds ein

Die Helaba Invest konnte für den HI-Real Estate-Private Debt-Multi Manager-Fonds im ersten Closing Eigenkapital in Höhe von 110 Millionen Euro einwerben. Dies teilte das Unternehmen kurz vor Weihnachten mit.

.

„Anlagen in alternative Assets haben sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Baustein in der Asset Allokation institutioneller Investoren entwickelt. Die Auflegung des Fonds stellt daher eine bedeutende Ergänzung des Produktspektrums auf unser Multi Manager Plattform dar“ erläutert Dr. Dirk Krupper, Mitglied der Geschäftsführung der Helaba Invest.