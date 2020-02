Helaba finanziert Publity Akquisitionen mit 200 Mio. Euro

Die Publity AG hat von der Helaba zwei Darlehen in Höhe von insgesamt 200 Mio. Euro für den Ankauf von Immobilien für den Eigenbestand zur Verfügung gestellt bekommen. Davon wurden 133 Mio. Euro für den Erwerb des Westend Carree in Frankfurt [wir berichteten] und 67 Mio. Euro für die Sky-Deutschland-Zentrale in Unterföhring bei München [wir berichteten] bereitgestellt. Das Closing der beiden Transaktionen in Frankfurt und Unterföhring ist bereits erfolgt. Über die Details zu den Kaufpreisen der Immobilien wurde jeweils Stillschweigen vereinbart.

Die nun gezahlte Kapitaltranche der Helaba stellt den abschließenden Fremdkapitalanteil für den Ankauf des ca. 30.550 m² großen Westend Carree und des Sky Headquarter mit einer Mietfläche von rund 30.000 m² dar. Beide Immobilien wurden für das eigene Portfolio der Publity erworben, das in der Tochtergesellschaft Preos Real Estate AG gebündelt ist. Laut Publity-Chef Thomas Olek hat die Unternehmensgruppe, den Eigenbestand, den in der Tochter Preos gehalten wird, auf rund 1,1 Mrd. Euro ausgebaut. In 2020 plant die Gruppe den Ankauf von weiteren Immobilien für bis zu 2 Mrd. Euro.



Das Portfolio von Publity besteht aktuell aus 19 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von mehr als 300.000 m². Zu den in 2019 angekauften Immobilien gehören zum Beispiel die Sky-Deutschland-Zentrale in Unterföhring bei München, der Access Tower in Frankfurt am Main und die Karstadt-Zentrale in Essen. Auch wurde in 2019 der Kaufvertrag für das Centurion in Frankfurt am Main notariell beurkundet. Das Closing der Transaktion erfolgt im Laufe des ersten Quartals 2020.



Publity partizipiert im Konzern beim eigenen Bestand vollständig von der wertsteigernden Weiterentwicklung der Immobilien. Schwerpunkt wird das Asset Management für institutionelle Investoren bleiben, bei dem Publity Fees auf den verschiedenen Prozess-Stufen erhält. Aufgrund von verschiedenen Risiko-/Renditeprofilen der Investoren mit einem Investitions-Fokus auf jeweils unterschiedliche Größenklassen bei den Einzeltransaktionen werden Interessenkonflikte zum Aufbau des eigenen Immobilienportfolios laut Publity-Chef Thomas Olek ausgeschlossen.