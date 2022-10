Helaba finanziert grünes Gebäude für Altaal

Im Rahmen der diesjährigen Expo Real haben die Helaba und ihr Kunde Altaal eine Transaktion zum Erwerb eines Bürogebäudes in Höhe von 40 Mio. Euro abgeschlossen. Damit erhöht sich der von der Helaba bereitgestellte Darlehensbetrag zur Finanzierung der Colony-Plattform, einer von Altaal gegründeten „Brown-to-Green“-Strategie, auf insgesamt 128 Mio. Euro und umfasst vier Gebäude. Inzwischen ist Colony zu 100 % als ökologisch nachhaltig zertifiziert und weist über das gesamte Portfolio hinweg ausschließlich erstklassige Mieter auf.

Das neu in das Portfolio aufgenommene Gebäude „Pilot“ befindet sich ca. 500 Meter vom Terminal des Flughafens Helsinki entfernt. Pilot bietet eine Gesamtmietfläche von fast 19.000 m², die sich auf 7 Etagen verteilt, sowie knapp 1.300 Parkplätze. Das Gebäude zeichnet sich durch großzügig ausgelegte Etagen aus, die jeweils rund 3.000 m² umfassen, und verfügt über zahlreiche Annehmlichkeiten wie ein Gemeinschaftsrestaurant, ein Veranstaltungssaal, Konferenzräume, ein Fitnessstudio und eine Sauna auf dem Dach. Das nachhaltige, als „dark green“ bezeichnete Gebäude verfügt über die Zertifizierungen LEED Platinum und EPC Grade A.



Als wichtigstes Drehkreuz Finnlands gehört der Flughafen Helsinki zum Ballungsgebiet Aviapolis, dem zweitgrößten Business-Hub Finnlands, der mehr als 41.000 Arbeitsplätze bietet und über 600 internationale Unternehmen beherbergt. Zudem profitiert „Pilot“ als eines der am besten gelegenen Objekte in Aviapolis von einer hervorragenden Verkehrsanbindung: Die Stadtmitte von Helsinki kann mit dem Zug in 30 Minuten erreicht werden, während die Anfahrt mit dem Auto über die Ringstraße III und die Autobahn 45 möglich ist. Darüber hinaus hat der Stadtrat den Bau einer Stadtbahnstation beschlossen, die direkt am Eingang von „Pilot“ entstehen und bis zum Jahr 2028 fertiggestellt werden soll.



„Für uns ist die starke Partnerschaft, die wir mit der Helaba als langfristigem Finanzierungspartner aufgebaut haben, von enormer Bedeutung. Wir schätzen sie als zuverlässi-gen Unterstützer unserer ehrgeizigen „Brown-to-Green“-Strategie. Pilot stellt eine wert-steigernde Ergänzung zu unserem einmaligen Konzept des grünen Hybridbüros dar. Als Standort weist Helsinki nach wie vor grundsätzliche Stärken in Bezug auf die politische Umsichtigkeit, die Stabilität der Vermieter und die Bezahlbarkeit der Mieten auf, die unserer Überzeugung nach entscheidende Kriterien im aktuellen Marktumfeld bilden", so Stefan Gattberg, Mitbegründer von Altaal und Geschäftsführer von Colony.