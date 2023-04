Heizungen: EU-Entwurf härter als Gebäudeenergiegesetz

Das Gebäudeenergiegesetz mit seinem Heizungsverbot setzt Immobilienbesitzer ohnehin unter Druck und stößt auf massive Kritik. Noch härter sind allerdings die Pläne, die die EU schmiedet; die würden die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes der Bundesregierung [wir berichteten] sogar überflüssig machen.

.

Die EU arbeitet derzeit an einem Gesetz zum Verbot verschiedener Heizungen. Ein Entwurf, der Ippen.Media vorliegt, sieht vor, dass ab 2029 keine Heizungen mehr auf den Markt gebracht werden dürfen, die mit Öl, Gas oder Kohle beheizt werden. Auch Ersatzteile dürfen ab diesem Zeitpunkt nicht mehr über die Ladentheke wandern. Einzige Ausnahme stellen Heizungen dar, die in Kombination mit einer Wärmepumpe oder einer solarthermischen Anlage betrieben werden.



Ab 1. September 2029 müssen dem Entwurf zufolge Heizungen dranglauben, deren Wirkungsgrad unter 115 Prozent liegt. Hinzu käme, dass neue Heizungen dem Verbrauche künftig anzeigen müssen, wie effizient es sei. Die gesammelten Daten müssten dann 24 Monate aufbewahrt und auf Anfrage dem Verbraucher vorgelegt werden.



Kritik an dem EU-Entwurf übt bereits der Deutsche Verband Flüssiggas e.V. (DVFG), denn der derzeitige Entwurf würde zu einem Verbot des Inverkehrbringens einzeln aufgestellter Heizkessel führen, was auch Heizkessel beträfe, die mit erneuerbaren Gasen betrieben würden. Auch würden Wasserstoffheizungen in dem Entwurf nicht explizit erwähnt werden.



Hinzukommt das geplante Verbot von F-Gasen (fluorierte Kältemittel) auf EU-Ebene, das unterm Strich den Verbot von einem Großteil der Wärmepumpen auf dem Markt bedeuten würde. Denn das in den Wärmepumpen häufig verbaute Kältemittel ist deutlich klimaschädlicher als CO2. Es gibt zwar bereits Wärmepumpen, die mit Propan betrieben werden, aber ein Verbot würde dem gesamten Markt einen herben Rückschlag versetzen. Die Verschärfung der F-Gase-Verordnung auf EU-Ebene würde auch besonders schwer Krankenhäuser, Rechenzentren und Hotels treffen.