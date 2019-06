Heitman kauft bundesweites Portfolio mit 285 Wohnungen

Heitman baut sein Portfolio in Deutschland weiter aus: Das Immobilieninvestmentunternehmen hat 285 Wohnungen in den deutschen Metropolregionen Hamburg, Frankfurt, Köln sowie Düsseldorf erworben. Zum Bestand gehören außerdem acht Gewerbeeinheiten und 132 Parkplätze. Insgesamt umfasst das Portfolio eine vermietbare Fläche von über 17.000 m².

„Wir freuen uns, diese Objekte in unser europaweites Portfolio aufnehmen zu können“, sagte Tony Smedley, Heitman Managing Director und Head of European Private Equity. „Wir konzentrieren uns bei den Strategien auf wirtschaftlich weniger anfällige Märkte und solche, die auf langfristigen strukturellen Grundlagen beruhen. Dieses Portfolio steht im Einklang mit unserer Strategie und positioniert unsere Portfolios so, dass sie ein langfristiges Wachstum erzielen.“



Seit 2018 hat Heitman rund 415 Mio. Euro in europaweit diversifizierte Wohnimmobilien investiert. Zuletzt hatte Heitman Ende Februar die Wohnprojektentwicklung Carré Löbtau von der CG Gruppe in der Dresdner Friedrichstadt erworben [wir berichteten]. Die Projektentwicklung in der Löbtauer Straße 58-60/Behringstraße 57 umfasst 148 Wohnungen sowie 2-4 Gewerbeeinheiten und 116 Parkplätze.