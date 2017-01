UBS-Akquisitions-Chef Kurt Jovy wechselt zu Heitman

Kurt Jovy

UBS-Akquisitions-Chef Kurt Jovy wechselt als Senior Vice President, Director of European Acquisitions zum Konkurrenten Heitmann. Der Investment-Experte mit über 20 Jahren Erfahrung wird Heitman-Standort in München aus agieren und direkt an Gordon Black, Senior Managing Director European Private Equity berichten. Wer Jovys Position bei UBS übernehmen wird, ist noch nicht entschieden. Der Asset Manager teilte lediglich mit, dass der Posten vorerst interimsweise von einem britischen Kollegen verantwortet wird.

Kurt Jovy kommt von der UBS Real Estate, wo er im Mai 2012 als Leiter Acquisitions & Dispositions Deutschland und Zentral-Osteuropa die Gesamtverantwortung für Immobilienankäufe und -veräußerungen in Deutschland sowie im zentral-osteuropäischen Raum trug. Vor seinem Wechsel zur UBS warer sieben Jahre für die Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft tätig. Davor arbeitete er zwischen 2001 und 2004 bei der Anterra Vermögensverwaltungs-AG, der DIC Projektentwicklung GmbH & Co. und der Corpus Immobilien Management und Verwaltung GmbH.