JLL prognostiziert der Baumarkt-Branche einen „heißen Investmentherbst“

Auf dem deutschen Investmentmarkt für Einzelhandelsimmobilien richten sich in diesem Herbst viele Blicke auf die Baumärkte – DIY (Do it yourself). Nachdem das erste Halbjahr mit etwas mehr als 50 Mio. Euro Transaktionsvolumen noch verhalten war, werden bis Jahresende noch mehrere Portfolio- und Einzeltransaktionen mit einem Gesamtwert des mehr als zehnfachen, also mehr als einer halben Milliarde Euro erwartet, so der JLL-Report „Investmentmarktüberblick Einzelhandel“.

.

„Wir sehen derzeit ein großes Interesse an dieser Nutzungsart bei institutionellen Investoren. Die Praktiker- und Max Bahr Insolvenz 2014 hat zu einer Stärkung der verbliebenen Akteure der Branche geführt. Nach dieser Marktbereinigung wurde das Segment Baumärkte immer attraktiver für institutionelle Investoren. Insbesondere spezialisierte Fachmarktinvestoren haben das Transaktionsvolumen gesteigert und ihre Bestände aufgrund der interessanten Rendite-Risiko Betrachtung ausgebaut“, so Sabine Keulertz, Team Leader Central Retail Investment Team JLL Germany.



Die Branche hat sich konsolidiert, Mietverträge werden langfristig mit bis zu 15 Jahren und mehr abgeschlossen und die Spitzenrendite liegt bei Fachmärkten bei aktuell 5,10 Prozent, bei Fachmarktzentren bei 4,30 Prozent.



Das Transaktionsvolumen ist 2018 auf 400 Mio. Euro gestiegen – 2014 waren es noch 175 Mio. Euro gewesen. Insgesamt erzielte das vergangene Jahr 15 Transaktionen, darunter drei Portfolio-Deals. Im laufenden Jahr hat JLL zur Jahresmitte rund 50 Mio. bei vier Transaktionen als abgeschlossen registriert. Im derzeit laufenden dritten Quartal kamen bei vier Verkäufen bereits mehr als 240 Mio. Euro hinzu.



„In die Kategorie Baumärkte – DIY entfallen dabei Fachmärkte mit Baumarktnutzung sowie Baumärkte in einem Fachmarktzentrum, die 80 Prozent und mehr des Handelsumsatzes in diesem Zentrum ausmachen“, definiert Keulertz.