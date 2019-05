Die Beos AG hat einen circa 2.400 m² großen Showroom inkl. Büroflächen in dem Kölner Gewerbequartier Carlswerk an den Massivhausanbieter Heinz von Heiden vermietet. Die Flächen wurden bereits im Dezember übergeben, nun wurde der Showroom am 6. April eröffnet. Auf den Flächen können sich zu

[…]