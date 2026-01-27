Heinz Schlengermann und Holinger mieten Flächen in Gelsenkirchen und Duisburg

Die Cubion Immobilien AG hat drei Mietverträge in Gelsenkirchen und Duisburg vermittelt.

.

In Gelsenkirchen hat das Maklerhaus im Alleinauftrag eine insgesamt rund 2.100 m² umfassende Büro- und Hallenkombination an der Hamburger Straße 11 in Gelsenkirchen an zwei Mieter vermittelt. Die Heinz Schlengermann GmbH hat eine rund 1.400 m² Hallenfläche sowie 230 m² Bürofläche im Erdgeschoss eines Solitärgebäudes an der Hamburger Straße 11 angemietet. Zusätzlich übernimmt ein ortsansässiges Familienunternehmen dort 470 m² Bürofläche in den oberen Etagen. Das 2018 errichtete Objekt liegt nahe dem Stadthafen und bietet eine verkehrsgünstige Anbindung.



„Mit beiden Mietern konnten wir zwei etablierte, industriell geprägte Unternehmen für die Hamburger Straße 11 gewinnen, die perfekt zum Profil des Standorts passen. Beide Mieter profitieren von der modernen Gebäudestruktur, der hochwertigen Flächenqualität und der exzellenten Erreichbarkeit im Herzen des Ruhrgebiets“, sagt Marvin Prochowski, Senior Consultant Office Leasing der Cubion Immobilien AG.



Darüber hinaus hat die Holinger Ingenieure GmbH rund 735 m² Bürofläche im „Looper“, Schifferstraße 166 am Duisburger Innenhafen, angemietet. Das international tätige Ingenieurunternehmen entschied sich unter anderem wegen der Lagequalität und des urbanen Umfelds für den Standort.