Heinz Resmann erhält Prokura bei EHL Gewerbeimmobilien

EHL Gewerbeimmobilien hat Heinz Resmann, LL.B., Prokura erteilt. Resmann ist seit 2018 im Unternehmen tätig und verantwortet als Senior Consultant die Vermarktung von Büroimmobilien. Er studierte Wirtschaftsrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien und schließt demnächst sein Masterstudium in Wohn- und Immobilienrecht ab. Die Prokura unterstreicht die Wertschätzung seiner Leistungen und sein Engagement für das Unternehmen und die Kund:innen.

In seiner Rolle als Senior Consultant berät Resmann seit vielen Jahren erfolgreich Kund:innen sowohl mieter- als auch vermieterseitig mit hoher Professionalität und fachlicher Expertise. In den vergangenen Jahren konnte er maßgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen und großvolumige Abschlüsse mit namhaften Klient:innen realisieren.



Stefan Wernhart, Geschäftsführer der EHL Gewerbeimmobilien GmbH, sagt: „Besonders hervorzuheben ist die fachliche und persönliche Entwicklung von Heinz Resmann seit seinem Eintritt in unser Unternehmen. Wir gratulieren sehr herzlich und freuen uns auch künftig auf eine ausgezeichnete und erfolgreiche Zusammenarbeit.“



Michael Ehlmaier, Geschäftsführer der EHL Immobilien GmbH, ergänzt: „Die Erteilung der Prokura ist Ausdruck unserer hohen Wertschätzung gegenüber Heinz Resmann und gleichzeitig ein Dankeschön für sein außergewöhnliches Engagement für unser Unternehmen und unsere Kund:innen.“



Heinz Resmann, Prokurist der EHL Gewerbeimmobilien GmbH, kommentiert: „Ich bedanke mich bei allen Kolleg:innen und der Geschäftsführung für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und erfolgreiche Umsetzung zahlreicher Projekte und Vermietungsmandate und freue mich sehr darauf, auch künftig ein wichtiger Teil der EHL Unternehmensgruppe zu sein und diese positiv mitgestalten zu dürfen.“