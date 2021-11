Heinrich Schmid setzt Spatenstich in Wandsbek

Die Unternehmensgruppe Heinrich Schmid setzte für ihr neues Lager- und Bürogebäude gemeinsam mit Generalunternehmer List Bau Nordhorn sowie der Wirtschaftsförderung Hamburg jetzt den ersten Spatenstich in Wandsbek. Der Neubau umfasst eine Nutzfläche von circa 4250 m². Hinzu kommt eine Tiefgarage im Kellergeschoss.

.