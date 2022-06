Heinrich-Heine-Gesamtschule: 700 m² Schulhof entsiegelt

Ein weiterer Düsseldorfer Schulhof ist entsiegelt: Auf dem Sporthof der Dependance der Heinrich-Heine-Gesamtschule wurden rund 700 m² versiegelte Asphaltfläche abgebrochen und in eine Rasenfläche umgewandelt. Stadtdirektor Burkhard Hintzsche und Dr. Dirk Mecklenbrauck, Vorstandsmitglied der BürgerStiftung Düsseldorf, präsentierten die neue Fläche am Mittwoch, 8. Juni.

Mit der Begrünung von Flächen und Schulhöfen aller Schulformen im Stadtgebiet werden zusätzlich zur Bereitstellung moderner Gebäude und zeitgemäßer Ausstattung die Voraussetzungen für optimale Lern- und Pausengestaltung geschaffen. Zudem wird das Umweltbewusstsein in den Schulen und der Gesellschaft gestärkt.



„Mit diesen Maßnahmen tragen wir als Schulträger dazu bei, den Kindern und Jugendlichen an unseren Schulen ein Bewusstsein für unsere Umwelt zu vermitteln und unterstützen das Lehrpersonal in seiner pädagogischen Arbeit und der Entwicklung einer Verantwortung für den Planeten bei den Schülerinnen und Schülern. Klimaanpassung und -verbesserung sowie die Boden- und Artenvielfalt werden durch diese Maßnahmen gefördert. Neben der heute vorgestellten Maßnahme werden in diesem und nächstem Jahr noch weitere Entsiegelungsvorhaben an diversen Schulen fertiggestellt, die alle individuell mit den jeweiligen Schulen an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.“, so Stadtdirektor Burkhard Hintzsche.



Das Aufbrechen der Asphalt- oder Betonflächen auf den Schulhöfen sorgt für eine optimale Versickerung, hilft den Bäumen vor Ort und ermöglicht die Ansiedlung und den Erhalt von zahlreichen Pflanzen- und Insektenarten. Entsiegelte Flächen übernehmen zudem die Bindung von Staub und die Kühlung der Wohn-, Aufenthalts- und Arbeitsräume sowie der Umgebungsluft durch Verdunstung. Auch bei urbanen Sturzfluten helfen entsiegelte Flächen bei der Entlastung der Kanalisationssysteme.



„Die nun entsiegelte Fläche wurde mit Gräsern und Wildblumen eingesät. So ist ohne viel Aufwand eine begrünte Fläche entstanden, auf der unter anderem auch das Wasser besser versickern kann.“, sagt Dr. Dirk Mecklenbrauck, Vorstandsmitglied der BürgerStiftung Düsseldorf.



Die Entsiegelung an der Dependance der Heinrich-Heine-Gesamtschule wurde in Kooperation mit der BürgerStiftung Düsseldorf und der Deutschen Postcode Lotterie umgesetzt. Durch die Integration des Vorhabens in die vollständige Überplanung des Schulhofs zum Sporthof konnten Synergieeffekte in Planung und Ausführung genutzt werden.



Im vergangenen Jahr wurde bereits das Pilotprojekt der Schulhofentsiegelungen an der St.-Michael-Schule in Lierenfeld fertiggestellt. Im nächsten Schritt werden unter anderem an der Gesamtschule Stettiner Straße, der Benzenberg-Realschule sowie der Alfred-Herrhausen-Förderschule Entsiegelungen umgesetzt, weitere Maßnahmen werden aktuell geplant und vorbereitet.