Heinrich Hauss und Markus Reule gründen Mellum Capital

Die beiden Immobilienexperten Heinrich Hauss und Markus Reule gründen einen Real Estate Capital Advisor. Die neue Gesellschaft ist ein Management Buyout von Brookfield Financial Europe.

Die Mellum Capital GmbH strukturiert als Real Estate Capital Advisor komplexe Immobilientransaktionen und arrangiert mit ihrem weltweiten Netzwerk die individuelle Kapitalbeschaffung. Mit Büros in London und München ist das Unternehmen für ihre globalen Kunden wie institutionelle Immobilieninvestoren, Investment Manager, Private Equity Fonds und Projektentwickler aktiv.



Gesellschafter der Neugründung sind Heinrich Hauss und Markus Reule. Heinrich Hauss baute ab 2011 das Europageschäft von Brookfield Financial (BFIN, heute Sera Global) auf und führte seit 2016 das globale Geschäft als President (CEO). Markus Reule wiederum übernahm 2016 die Verantwortung für den Bereich Financial Institutions und wurde 2018 zum Vorstand (COO) berufen. Unter ihrer Leitung konnte die weltweit operierende Investmentbank mehr als $100 Milliarden an Transaktionen auf fünf Kontinenten abschließen.