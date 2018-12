Heinrich Bossert übernimmt Property Management bayerischer Kreissparkassen

Die Kreissparkasse hat Heinrich Bossert Immobilien mit dem kaufmännischen und technischen Property Management ihres Immobilienbestands im Großraum München, Starnberg und Ebersberg mit einer vermietbaren Fläche von etwa 56.300 m² beauftragt.

.

Die zu betreuenden Immobilien erstrecken sich in der Nord-Südausdehnung vom Münchner Norden bis nach Seeshaupt am Starnberger See sowie in der Ost-Westausdehnung von Ebersberg bis nach Herrsching am Ammersee. Es handelt sich um ein gemischt genutztes Portfolio, das in der Hauptsache in den Erdgeschossbereichen aus Bankfilialen der Kreissparkasse und weiteren Einzelhandelseinheiten besteht; in den darüber liegenden Geschossen befinden sich Gewerbeeinheiten oder Wohnungen.



„Als Property Manager haben wir uns in den vergangenen 10 Jahren darauf spezialisiert, große und zum Teil überregional verteilte Immobilienbestände, durch persönliche Ansprechpartner und ein auf die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden zugeschnittenes monatliches Reporting professionell und vorausschauend zu managen“, so Geschäftsführer Christian Arnholdt.