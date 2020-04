Heinrich Bossert managt KGALs Wohnprojekt „Rheingold“

Die KGAL Investment Management hat Heinrich Bossert Immobilien mit dem Property Management für das Wohnprojekt „Rheingold“ in Wiesbaden-Schierstein beauftragt. Das Projekt gehört zum Spezialfonds KGAL/HI Wohnen Core 2.

.

Das 2017 fertiggestellte und hochwertig ausgestattete Wohnprojekt umfasst 178 Wohneinheiten mit insgesamt 15.500 m² Wohnfläche. Rheingold befindet sich in ausgezeichneter Lage in unmittelbarer Nähe zum Naherholungsgebiet Schiersteiner Hafen und ist vollvermietet. Durch die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, über die sog. „Rheingau-Linie“, ist das Wohnprojekt direkt an den Hauptbahnhof Frankfurt am Main angeschlossen.



„Rheingold sowie einige andere Projekte des Spezialfonds KGAL/HI Wohnen Core 2 werden seit einigen Jahren erfolgreich durch unsere Mitarbeiter in den jeweiligen Niederlassungen regional vor Ort betreut“, so Christian Arnholdt, Geschäftsführer von Heinrich Bossert Immobilien.