HeimWerk zieht in den Petersbogen Leipzig

Der Petersbogen Leipzig bekommt ein kulinarisches Highlight. Dort wird im Jahr 2026 ein neues HeimWerk Restaurant auf einer rund 450 m² großen Fläche am Burgplatz entstehen. Das Münchner Gastronomieunternehmen wird mit seinem Angebot aus Schnitzel und bayerischen Spezialitäten sein erstes Restaurant in Leipzig eröffnen. Damit haben die Eigentümer für den Gebäudeflügel Petersbogen-Burgplatz ein passendes Konzept gefunden, das für den Burgplatz einen großen Anker darstellen wird. Vermittelt hat BNP Paribas Real Estate.

„Wir freuen uns sehr, dass wir ab Mitte nächsten Jahres unsere Gäste mit unserer modernen Interpretation der bayerischen Küche im Petersbogen Leipzig verwöhnen dürfen“, sagt Geschäftsführer Archibald Graf von Keyserlingk. „Die exponierte Lage in der Leipziger Innenstadt im Petersbogen und direkt am Burgplatz hat uns bei der Standortauswahl überzeugt.“



Erst kürzlich hat der lokale Anbieter Stil.Design sein Ladengeschäft in der Passage eröffnet. Das Angebot hält eine besondere Auswahl an Möbeln, Wohntextilien, Geschirr, Kleidung, Papierwaren sowie Accessoires bereit. Darüber hinaus sorgt der neue Imax-Kinosaal des CineStar seit August für ein unvergessliches Kinoerlebnis ─ mit kristallklaren Bildern, tiefen Kontrasten und perfektem Sound. Somit wird die Attraktivität des Petersbogen Leipzig dank eines vielfältigen Angebots und neuer Konzepte für unterschiedliche Zielgruppen weiter zunehmen.