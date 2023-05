HeimWerk Restaurants expandieren in die Hauptstadt

Nach München und Düsseldorf bringen die HeimWerk Restaurants nun ihren ersten Standort in Berlin an den Start. Die neue Location liegt prominent direkt am Hackeschen Markt und wurde bis dato bereits als Gastronomie genutzt.

Aktuell erfolgen diverse Umbaumaßnahmen, die Eröffnung ist für August 2023 geplant. Auf rund 600 m² werden im Innenraum knapp 200 und im Außenbereich 170 Sitzplätze Gäste zum Verweilen und Genießen einladen. Eigentümer der Gastrofläche ist seit 2012 Union Investment .[wir berichteten]. Comfort war vermittelnd tätig.



Das HeimWerk Berlin an der Neuen Promenade 6 wird dann das bereits fünfte Restaurant des wachstumsorientierten Gastronomie-Unternehmens, das aus München kommt, dort drei Standorte und einen weiteren in Düsseldorf betreibt. Anfang 2024 soll in Düsseldorf das sechste Restaurant öffnen.