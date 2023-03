Die Restaurantkette HeimWerk der Gast & Wirt GmbH wird im Erdgeschoss des Düsseldorfer Einkaufszentrums Schadow Arkaden eine Gesamtfläche von 530 m² beziehen. Es ist somit das bereits der zweite Standort der Gastronomiemarke in Düsseldorf, welche neben einer Filiale in der Altstadt drei weitere Restaurants in München betreibt.

