HeimWerk hat am 16. Oktober sein erstes Berliner Restaurant an der Neuen Promenade 6 im Trendviertel Hackescher Markt eröffnet. Comfort hatte das Ladenlokal, das bereits zuvor gastronomisch genutzt wurde, vermittelt. Vermieter ist ein institutioneller Investor. Das Heimwerk Berlin Hackescher Markt ist das fünfte Restaurant des wachstumsorientierten Gastronomie-Unternehmens in Deutschland.

