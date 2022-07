Heimstaden wird Mitglied im ZIA

Heimstaden ist dem ZIA beigetreten. Als neues Vollmitglied wird das Wohnungsunternehmen künftig aktiv in den Ausschüssen und Arbeitsgruppen des Verbands mitarbeiten und plant vor allem seinen Erfahrungsschatz aus der europaweiten Tätigkeit als kundenorientierter Vermieter in die Verbandsarbeit einzubringen.

.

Die großen Themen im ZIA – Nachhaltigkeit, Innovation, Digitalisierung und wie es gelingt, die Immobilienwirtschaft auch in den aktuell herausfordernden Zeiten zukunftsfit zu machen – sind auch Schwerpunktthemen von Heimstaden, das seinen „Friendly Homes“-Ansatz aktuell in zehn europäischen Ländern verfolgt.



Mit dem Beitritt stimmt die Heimstaden Germany GmbH auch den „Grundsätzen ordnungsmäßiger und lauterer Geschäftsführung“ des Instituts für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft sowie den „Grundsätzen werteorientierter Unternehmensführung in der Immobilienwirtschaft“ der Initiative Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft zu. Ebenso ist mit einer Mitgliedschaft die Umsetzung des „Ethikkodex Deutsche Wohnungswirtschaft“, den der ZIA gemeinsam mit dem Deutschen Mieterbund formuliert hat, verbunden.