Heimstaden startet Nachverdichtungsprojekt in Mitte

In der Borsigstraße im Berliner Bezirk Mitte plant Heimstaden im Innenhof eines Bestandsobjekts eine Nachverdichtung, durch die 19 neue Mietwohnungen entstehen werden. Dafür hat das skandinavische Wohnungsunternehmen kürzlich die Baugenehmigung erhalten. Einen besonderen Fokus legt Heimstaden bei dem Neubau auf das Thema Nachhaltigkeit. Aktuell geht es bei der Borsigstraße in die Detailplanung, ein Baustart ist für 2024 vorgesehen.

