Heimstaden setzt mit Ankauf von 1.700 Wohnungen Expansion fort

Heimstaden Deutschland setzt mit seiner jüngsten Akquisition nun auch auf deutsche Wohnungsmärkte außerhalb Berlins. Die Schweden haben über 1.700 Wohneinheiten in Ostdeutschland erworben, wovon nur 15 % in der Hauptstadt liegen. Der Rest verteilt sich auf die Städte Halle (30%), Magdeburg (25%), Berlin (15%), Dresden (14%), Rostock (6%), Erfurt (5%) und Leipzig (3%).

„Heimstaden ist ein langfristig orientierter Investor und Bestandshalter von Wohnimmobilien. Nach der Etablierung unseres Geschäfts in Berlin sind wir nun bereit, auch in anderen Regionen Deutschlands zu wachsen. Mit der heutigen Akquisition betreten wir sechs neue Standorte und legen den Grundstein für ein langfristiges Wachstum in starken deutschen Städten“, kommentiert David O’Brien, Head of Investment bei Heimstaden Deutschland.



Mit 766 Wohnungen nimmt Halle (Saale) den größten Anteil der Akquisition ein. Heimstaden plant langfristig, in Halle seinen zweiten großen Standort in Deutschland neben Berlin zu eröffnen und ein lokales Team zu etablieren.



Auf Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg fällt mit mehr als 400 Wohnungen der zweitgrößte Anteil des nun erworbenen Portfolios. Die Transaktion ermöglicht Heimstaden Deutschland zusätzlich den Markteintritt in den Städten Dresden, Rostock, Erfurt und Leipzig. An allen genannten Standorten plant Heimstaden auch zukünftiges Wachstum.



Insgesamt setzt sich das erworbene Portfolio aus mehr als 107.000 m² vermietbarer Wohnfläche und mehr als 7.500 m² Gewerbefläche zusammen und wird von Heimstaden als ein sehr gut ausgewogener Mix aus Core- und Value-Add-Immobilien angesehen. Das Closing der Transaktion, bei der Heimstaden 100 Prozent der Anteile an den die Immobilien haltenden Objektgesellschaften erwarb, erfolgte zum 30. Juni 2021.



Bei der Akquisition wurde Heimstaden von Mittelstein Rechtsanwälte als Rechtsberater und Reelab als technischer Berater begleitet. Warth & Klein Grant Thornton unterstützte die Transaktion im Bereich Financial und Tax Due Diligence, EY Real Estate hat den Verkaufsprozess zentral gesteuert und agierte als Transaktionsberater für den Verkäufer.