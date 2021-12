Heimstaden schließt Akelius-Kauf ab

Heimstaden hat den Kauf des deutschen Akelius-Portfolios in Berlin und Hamburg erfolgreich abgeschlossen und vereint alles unter der Dachmarke „Heimstaden“. Der bislang von Akelius praktizierte Verkauf von Eigentumswohnungen wird nicht fortgesetzt.

.

„In den vielen Gesprächen mit der Politik und Mieterverbänden, die wir in den letzten Monaten geführt haben, wurden wir immer wieder auf Ängste von Mieterinnen und Mietern angesprochen, die fürchten, dass ihre Mietwohnungen als Eigentumswohnungen verkauft werden. Hier können wir beruhigen und eine klare Botschaft aussenden: Heimstaden ist ein leidenschaftlicher Vermieter und kein Verkäufer. Dementsprechend spielt der Verkauf von Eigentumswohnungen auch keine Rolle in unserem Geschäftsmodell“, sagt Caroline Oelmann, Geschäftsführerin von Heimstaden Deutschland.



Alle kartellrechtlichen und behördlichen Genehmigungen zum Erwerb wurden bereits im Oktober 2021 erteilt. Mit Abschluss der Transaktion zum 1. Dezember 2021 hat Heimstaden neben den Beständen in Deutschland auch die Wohnportfolios von Akelius in Dänemark und Schweden übernommen.



Mit dem Land Berlin befindet sich Heimstaden weiterhin in einem konstruktiven Austausch zur Ausgestaltung einer freiwilligen Sozialcharta. Zudem betont der Investor, dass das Unternehmen mit dem Erwerb der gesamten Anteile der Akelius-Gesellschaften in Deutschland („100 % Share-Deal“) die volle Grunderwerbsteuer in Deutschland entrichtet. Dabei handele es sich laut Unternehmenskenntnis um eine der höchsten Grunderwerbsteuerleistungen, die je von einem Wohnimmobilienunternehmen in Deutschland erbracht wurde.



Akelius hatte im September seinen gesamten Wohnungsbestand mit 28.776 Wohneinheiten an Heimstaden Bostad veräußert und dafür satte 9,1 Mrd. Euro kassiert [wir berichteten]. Insgesamt befinden sich 14.050 Wohnungen in Berlin, weitere 3.592 Einheiten in Hamburg, der Rest entfällt auf Bestände in Schweden und Dänemark.