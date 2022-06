Heimstaden erwirbt insgesamt 126 Wohneinheiten in Berlin und Potsdam. Mit dieser Akquisition bauen die Schweden ihren Bestand in der Hauptstadt und vor allem im Bezirk Spandau weiter aus. Der kleinere Teil des Portfolios befindet sich in Potsdam, wo Heimstaden bisher nicht vertreten war.

